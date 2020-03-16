Российские юристы, ученые, журналисты и писатели в открытом обращении выступили против поправок к Конституции

Они считают, что над страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и антиконституционного переворота. Под обращением подписались более 400 человек. Оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».

Идея обнуления президентских сроков демонстрирует худшие качества власти, — такое мнение в эфире «Эха» высказала писатель Людмила Улицкая. Она тоже подписала обращение.

По словам Улицкой, власти намеренно уделяют мало внимания проблеме коронавируса, поскольку эта проблема вне ее политических интересов.

В Кремле ознакомились с письмом общественных деятелей, среди которых есть и известные юристы, против поправок в Конституцию и принимают во внимание все точки зрения, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что есть и другие письма — цитирую, «огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».