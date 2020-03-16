Конте: Пик эпидемии коронавируса в Италии не пройден, но новые запреты не нужны

Так считает премьер-министр Джузеппе Конте. В то же время он похвалил решение мэров нессольких городов, включая Милан и Рим, закрыть публичные парки. Это же касается и церквей.

С 10-го марта на территории всей Италии действует карантин. Запрещен въезд туристов в страну.