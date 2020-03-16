Правительство России объявило о новых мерах поддержки экономики из-за коронавируса

В частности, будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, предусмотрены налоговые льготы для туристической и авиационной отраслей. Кроме того, Россия частично закроет границу с Белоруссией. Премьер Мишустин назвал это первоочередными шагами и обещал в ближайшее время объявить о дополнительных мерах.

По данным источников РБК, на одном из последних правительственных совещаний рассматривалась возможность распространить режим повышенной готовности на всю страну.

Александр Лукашенко признал, что его озадачил тот факт, что Россия закрыла границу с Белоруссией. «В Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?», — сказал Лукашенко. Его цитирует государственное агентство БелТА.