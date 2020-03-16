Минюст России выступил против выплаты компенсаций пострадавшим от насилия в семьях

Россия направила в Европейский суд по правам человека последние возражения перед рассмотрением жалоб четырех россиянок, обвинивших власти в неспособности защитить их от домашнего насилия. Минюст России выступил против выплаты пострадавшим компенсаций.

Уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин считает, что пострадавшим не может быть выплачена компенсация материального вреда, так как вред им был причинен частным лицом. Об этом сообщает «Коммерсант»..

В ноябре прошлого года Гальперин направил в ЕСПЧ ответы на вопросы в связи с жалобами четырех россиянок на домашнее насилие. В ответе говорилось, что феномен домашнего насилия широко распространен по всему миру, но «масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьезность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России достаточно преувеличены.

Добавим, что ранее в Минюсте поддержали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.