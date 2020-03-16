Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют развивающихся стран

Индекс Мосбиржи снижается более чем на 3%, РТС на 5%.

Стоимость доллара на Московской бирже подскочила сегодня более чем на 3%, превысив к полудню 75 рублей. Евро прибавил почти 4,5% и торгуется дороже 84 рублей.

Продолжается падение и российского рынка акций. Лидерами снижения стали Детский мир и энергетическая компания ТГК-1, потерявшие более 10%. На 6-7% падают акции Газпромнефти, Башнефти, Татнефти, а также главного российского перевозчика – Аэрофлота.

До начала торгов на Мосбирже резко понизились цены на эталонные сорта нефти. Североморскавя Brent обвалилась на 7,5% — до 31,5 доллара за баррель, американская WTI более чем на 5% и торговалась дешевле 30,5. Падение не остановили даже принятые накануне экстренные меры Федеральной резервной системы США, которая из-за коронавируса во второй раз за месяц снизила ставку — почти до нуля — и запустила количественное смягчение на 700 миллиардов долларов.

Инвесторы, как отмечает РБК, продолжают избавляться от высокого риска из-за развала сделки ОПЕК+, снижения Саудовской Аравией своих отпускных цен на сырье и обещаний увеличить объемы поставок на рынок.