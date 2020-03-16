В России на данный момент выздоровел каждый десятый инфицированный коронавирусом

Всего выявлено 66 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что инфекционные и реанимационные службы России приведены в состояние повышенной готовности.

В Москве в больницу вернули пациентку, у которой предположительно обнаружен коронавирус. Известно, что это 40-летняя женщина. Ее нашли в квартире на западе столицы. Сейчас устанавливается круг ее общения.

Российские власти скрывают от населения реальную статистику смертности от коронавируса, — в этом уверен политолог Валерий Соловей.

Соловей считает, что ситуацию может исправить только немедленное введение чрезвычайного положения.

Правительство создает антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей для поддержки различных отраслей экономики, а также граждан. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, система онлайн-оповещения населения России о ситуации с коронавирусом будет выстроена в ближайшее время. Он, в частности, назвал соцсети. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения логистики в городах. Также принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей.