На Росгвардию возложена функция по охране посевов наркосодержащих растений, которые используются в научных и медицинских целях. Принято соответствующее постановление правительства. Проект закона появился еще летом прошлого года. Поводом стало начало выращивания в России опийного мака в медицинских целях.