На Росгвардию возложена функция по охране посевов наркосодержащих растений, которые используются в научных и медицинских целях. Принято соответствующее постановление правительства. Проект закона появился еще летом прошлого года. Поводом стало начало выращивания в России опийного мака в медицинских целях.
2020-03-16T12:33:00+03:00
2020-03-16T12:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 16 марта 2020
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