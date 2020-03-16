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12:05, 16 марта 2020

Мужчина, выбросивший в Петербурге из окна собаку, отправился за это в тюрьму

Кроме того, он избил хозяина животного.

Мужчину по имени Николай осудили по статьям умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и жестокое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что в прошлом году мужчина в пьяном виде ударил и выбросил из окна четвертого этажа собаку. Животному было пять месяцев. Подсудимый пояснил, что хозяин собаки за ней не ухаживал и не воспитывал. Ранее мужчина опять-таки в пьяном виде сильно избил хозяина животного. Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд отправил его на 3,5 года в исправительную колонию общего режима.

Собака выжила после падения с четвертого этажа и позже нашла нового хозяина.



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