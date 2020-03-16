Правительство разработало план первоочередных действий по поддержке экономики и граждан из-за коронавируса

В их числе — формирование антикризисного фонда в размере 300 миллиардов рублей.

О новых мерах объявил сегодня на оперативном совещании премьер Михаил Мишустин. По его словам, план предусматривает компенсацию доходов людей, которые вынуждены остаться на карантине. Для поддержания бизнеса малым и средним предпринимателям могут предоставить квартальную отсрочку на уплату налогов. Налоговые каникулы смогут получить и компании, работающие в сфере туризма и авиакомпании. Госкомпаниям разрешат на полгода перенести выплату дивидендов, а регионам предоставят бюджетные кредиты.

Лаборатории должны быть обеспечены необходимыми материалами для производства тест-систем по выявлению нового типа коронавируса. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие законопроекта, разрешающего онлайн продажу безрецептурных лекарств. Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову поручено создать фонд премирования врачей, занимающихся борьбой с коронавирусом. С завтрашнего дня будут отменены ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Россия частично закроет границу с Белоруссией

Правительство планирует распространить режим повышенной готовности из-за коронавируса на всю страну. Сейчас он действует в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.