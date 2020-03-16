К концу завтрашнего дня в России должен быть подготовлен план первоочередных действий в связи с коронавирусом

К концу завтрашнего дня в России должен быть подготовлен план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса. По словам премьера Михаила Мишустина, решено упростить процедуру поставок товаров первой необходимости как внутри страны, так и из-за рубежа. Также будут поддержаны отрасли, в частности, туристическая, которые оказались в сложной ситуации. Мишустин напомнил, что уже было многое сделано.

Правительство обещает наладить онлайн-информирование населения о ситуации.