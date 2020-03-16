Суд отказался пересматривать иск о взыскании имущества Дмитрия Захарченко в доход государства

Никулинский суд Москвы отказался пересматривать иск Генеральной прокуратуры о взыскании имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в доход государства. На этом настаивала защита, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства в деле. У семьи Захарченко суд два года назад изъял имущество на сумму более 9-ти миллиардов рублей.