Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 годам колонии местного жителя, который выбросил собаку из окна и избил хозяина

Районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 годам колонии местного жителя, который выбросил собаку из окна и избил ее хозяина. Николай Дутчак раскаялся в содеянном. Он пояснил, что поступил так с 5-месячным метисом, потому что ее хозяин за ним не ухаживал, а собака была не воспитана. Знакомый жителя Санкт-Петербурга получил тяжкие телесные повреждения. Собака также получила увечья.
2020-03-16T11:32:00+03:00
2020-03-16T11:33:35+03:00
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11:32, 16 марта 2020
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