Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 годам колонии местного жителя, который выбросил собаку из окна и избил хозяина

Районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 годам колонии местного жителя, который выбросил собаку из окна и избил ее хозяина. Николай Дутчак раскаялся в содеянном. Он пояснил, что поступил так с 5-месячным метисом, потому что ее хозяин за ним не ухаживал, а собака была не воспитана. Знакомый жителя Санкт-Петербурга получил тяжкие телесные повреждения. Собака также получила увечья.