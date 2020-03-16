Евро на московской бирже превысил 83, доллар 74,5 рублей

Курс евро на московской бирже превысил 83 рубля, американская валюта выросла почти до 74,5 рублей. Рубль дешевеет на фоне очередного снижения цен на нефть. В ходе торгов в Лондоне за баррель марки Brent в какой-то момент давали чуть более 32-х долларов.

Обвал происходит и на фондовом рынке. Такая ситуация наблюдается и в Азии, и в Европе.