Из-за коронавируса досрочное голосование по поправкам в Конституцию может быть продлено с трех дней до недели

Причем, в столичном регионе акцент планируют сделать на электронный формат.

По планам, голосование пройдет в среду, 22 апреля, — этот будний день специально объявят выходным. Как сообщили Ведомостям» источники, близкие к администрации президента, «Избирательные участки – это места массового скопления народа. Поэтому увеличение сроков надомного голосования даст возможность большему числу людей проголосовать вне участков, в частности на дому или электронным методом.

При этом отмечается, что провести электронное голосование по всей стране не удастся из-за отсутствия в регионах нужной инфраструктуры. В то же время в Москве акцент будет сделан именно на нем. Если, конечно, столичные власти докажут наличие возможности организовать голосование онлайн – пояснила Председатель комиссии Элла Памфилова.

Добавим, что увеличение сроков досрочного голосование подтвердили и в ЦИК