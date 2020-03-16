Рынок российских акций открылся в понедельник снижением

Больше других подешевели акции Аэрофлота.

Индекс ММВБ и РТС к началу торгов потеряли 2 и 3 процента соответственно. Российская валюта на торгах подешевела. Доллар вырос до отметки 74 рубля, евро – 82 рубля и 60 копеек.

Крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот торгуется в красной зоне. Акции подешевели более чем на 6 процентов до отметок весны 2016 года. В лидерах отката также АФК «Система», Яндекс, Роснефть и Башнефть.

Цены на нефть опустились почти на 6 процентов. Стоимость майского фьючерса марки Brent опустилась до отметки 32 доллара за баррель. Несмотря на снижение Федеральной системой США ключевой ставки, инвесторы продолжают избавляться от высокого риска, комментирует ситуацию РБК.

Обвал цен начался после провала сделки ОПЕК+. Россия отказалась от дальнейшего сокращения добычи, а Саудовская Аравия в ответ заявила о планах ее нарастить.

Биржи Китая закрылись снижением индексов до 5 процентов.