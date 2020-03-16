В Центризбиркоме подтвердили, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию могут продлить до недели

В Центризбиркоме подтвердили, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели. Как сообщила Интерфаксу секретарь ЦИКа Майя Гришина, сейчас рассматриваются разные предложения. Окончательное решение пока не принято.