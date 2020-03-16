«Аэрофлот» предупреждает о мошенниках, которые предлагают переоформить билеты на отмененные рейсы

В последнее время участились такие случаи, — говорится на сайте авиакомпании. В «Аэрофлоте» подчеркивают, что его сотрудники могут звонить пассажирам только с целью оповещения об изменениях в расписании. При этом никогда не запрашиваются данные банковских карт.
2020-03-16T10:32:00+03:00
2020-03-16T10:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 16 марта 2020
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