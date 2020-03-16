В Российской футбольной Премьер Лиге завершается 22-й тур

Матч в Нижнем Новгороде между Тамбовом и Крыльями Советов может оказаться последним в сезоне.

В связи с пандемией короновируса практически все ведущие Лиги Европы приостановили турниры. Пока продолжают проводить национальные Чемпионаты лишь в России, да в Турции. Впрочем, и здесь ситуация может измениться. Уже завтра УЕФА обсудит судьбу футбола в регионе. Причем, не только национальных чемпионатов и еврокубков, а также Евро-2020 года.

Пока же представители РПЛ завершают 22-й тур. Накануне Ростов проиграл дома Локомотиву со счетом 1-3. Успех позволил железнодорожника подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Поскольку еще один участник Чемпионской гонки – Краснодар – проиграл на выезде клубу Сочи 0-2.

Еще в одном матче ЦСКА и Урал из Екатеринбурга голов друг другу не забили.

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