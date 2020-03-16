Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из столичной больницы

Женщину уже вернули в медучреждение.

40-летняя москвичка, первичные анализы которой дали положительный результат на коронавирус, самовольно покинула инфекционную больницу в Коммунарке, проехав через весь город, добралась до дома в Кунцево. Там ее и нашли полицейские, рассказали РБК источники в силовых структурах.

Сколько женщине теперь предстоит пробыть в клинике, неизвестно. Телеграм канал Mash сообщает, что жительницу ждет суд и, возможно, принудительное размещение в карантине на неопределенный срок.

Главврач больницы Денис Проценко прокомментировал инцидент у себя в Facebook. Действия пациентки он назвал несознательным поведением, которое чревато распространением инфекции по городу. В клинике в Коммунарке сейчас находятся более 300 человек. Почти у 20 из них подтвердили коронавирус.

В начале февраля из карантина в Петербурге сбежала девушка, которую позже вернули в медучреждение решением суда. За предоставление врачам права помещать пациентов на принудительный карантин ранее выступил премьер Михаил Мишустин.