Правительство России объявило о новых мерах поддержки экономики и населения из-за коронавируса

По словам премьера Михаила Мишустина, в ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения граждан, в частности, через соцсети. Будет оперативно принят законопроект, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей. «Зеленый коридор» будет на месяц открыт на таможне для товаров первой необходимости, которые закупают торговые сети.

Российское медицинское сообщество в полной мере оповещает население о статистике заболеваемости и предосторожностях в ситуации с коронавирусом, — заявила в эфире «Эха» завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По словам Кожевниковой, российскому обществу присущи панические настроения, хотя оснований для этого нет.