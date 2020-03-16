Правительство создает антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей для поддержки различных отраслей экономики, а также граждан. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, система онлайн-оповещения населения России о ситуации с коронавирусом будет выстроена в ближайшее время. Он, в частности, назвал соцсети. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения логистики в городах. Также принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей.