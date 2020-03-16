Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов

Инвесторы пытаются оценить меры, которые принимаются в разных странах в целях недопущения распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на марку Brent составляет сейчас около 33-х долларов за баррель. Это более чем на 3% ниже цены, которая была при закрытии предыдущей сессии.
2020-03-16T09:34:00+03:00
2020-03-16T09:34:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606428-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...