Джо Байден заявил о готовности назначить женщину на пост своего вице-президента в случае победы на выборах главы государства. Во время теледебатов с сенатором Берни Сандерсом он сказал, что в США уже есть несколько женщин, которые готовы стать президентом хоть завтра.

Согласно опросов, которые проводились в канун дебатов, среди потенциальных избирателей 59% заявили о своей поддержке бывшего вице-президента Байдена. Сандерса готовы поддержать 35%.