Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к администрации президента. Окончательное решение по этому поводу пока не принято. Вариант с полной отменой голосования в Кремле пока не обсуждается.

Напомним, плебисцит запланирован на 22 апреля.