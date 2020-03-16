Правительство РФ разработало антикризисный план мер по поддержке населения в условиях распространения коронавируса

Правительство России разработало антикризисный план, в котором перечислены меры по поддержке населения и экономики страны в условиях распространения коронавируса. Об этом пишет газета «Ведомости». По ее данным, предусмотрено создание фонда в размере 300 миллиардов рублей. Среди мер компенсация тем, кто находится на карантине, налоговые каникулы для бизнеса, бюджетные кредиты для регионов.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. В нескольких регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, действует режим повышенной готовности.

В столице школы перешли на свободный режим посещения.