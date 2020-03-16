Никулинский суд определит, подлежит ли пересмотру иск Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко

Никулинский суд столицы определит, подлежит ли пересмотру иск Генпрокуратуры о взыскании имущества бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Определение должно быть вынесено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в деле.

Суд ранее не установил получение Захарченко денежных средств, а это формально является поводом для пересмотра решения о взыскании в доход государства имущества экс-полковника и его близких и денег, находящихся на их банковских счетах. Во всяком случае, из этого исходит защита осужденного. Изъятые Генпрокуратурой деньги вещественными доказательствами признаны не были, а потому как полагает адвокат Захарченко Александр Горбатенко, иск надзорного ведомства следует пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам. У семьи Захарченко Никулинский суд Москвы два года назад изъял имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, обосновав это тем, что официальные заработки экс-полковника несравнимы с приобретенным имуществом и банковскими счетами. Наряду с деньгами, в доход государства было обращено 27 объектов недвижимости в виде квартир в элитных районах столицы, четыре дорогостоящих автомобиля, а также золотой слиток. Сам Захарченко, бывший начальник одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, по обвинению в злоупотреблении полномочиями приговорён судом к 12,5 годам лишения свободы и к штрафу в 117 миллионов. Он лишён государственных наград и офицерского звания.

Определение о том, подлежит ли пересмотру иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества Захарченко, будет оглашено в 9:30 утра.