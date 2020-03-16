Российские ученые, юристы, писатели и деятели культуры выступили против изменения Конституции

Они подписали сразу два письма с призывом остановить «антиконституционный переворот».

Одно из заявлений против поправок в Конституцию подписали члены Конгресса интеллигенции России – всего около 120 человек. В их числе – режиссер Гарри Бардин, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, драматург Юлий Ким. В этом послании поправки названы «открытым посягательством на основы конституционного строя». По мнению подписантов, законопроект был подготовлен и рассмотрен с нарушением законов. Речь идет в том числе о поправке об «обнулении» количества президентских сроков для Владимира Путина.

Еще в одном письме, которое подписали больше 350 ученых, юристов, журналистов и писателей и которое было опубликовано на сайте «Эха Москвы», говорится практически о том же самом. Обращение, адресованное в том числе судьям Конституционного суда, ставит под сомнение правомерность предложенных изменений. Вступление в силу поправок названо «разрушением установленного действующей Конституцией» правового порядка.

Как ожидается, Конституционный суд вынесет решение относительно поправок уже на этой неделе.