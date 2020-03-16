В 29-ти американских штатах и в городе Нью-Йорк с сегодняшнего дня из-за коронавируса закрываются школы

Четыре штата приказали закрыться барам, ресторанам и ночным клубам. И уже сегодня в США может быть объявлен комендантский час, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Город Нью-Йорк обладает самой большой в стране школьной системой, в которую входят 1800 школ. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, после общественного давления и возмущения, все-таки объявил о закрытии публичных школ города по меньшей мере до 20 апреля, а потенциально — до конца года. Начиная с 23 марта начнется дистанционное обучение — за оставшуюся неделю учителя пройдут специальную подготовку. В городе Нью-Йорке на сегодняшний день зафиксировано 329 случаев заражения коронавирусом и пять смертей. Помимо города Нью-Йорка, 30 американских штатов и Округ Колумбия объявили о закрытии публичных школ, включая штаты Флорида, Мэриленд, Вирджинии, Массачусетс.

В последнем, наравне с еще тремя штатами — Иллинойс, Огайо и Калифорнии, власти приказали закрыться всем ресторанам, барам и ночным клубам. Губернатор Калифорнии также обязал всех людей, старше 65 лет, не выходить из дома. В столице США мэрия Вашингтона закрыла ночные клубы и ввела ограничения на работу баров и ресторанов — не больше 250-ти посетителей, отмена барных посадов, не более шести человек за столом и расстояние столов не менее двух метров друг от друга. Ограничена работа судебной системы Вашингтона с переносом дел как минимум до конца месяца.

В Вашингтоне в добровольном порядке в целях борьбы с коронавирусом закрылись и некоторые частные бизнесы — от магазинов Эппл и Nike до некоторых баров и ресторанов. Один из самых известных рестораторов в США Хосе Андрес объявил о закрытии восьми своих ресторанов в столице и призвал других рестораторов сделать то же самое.