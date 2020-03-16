Сегодня Симоновский суд Москвы возобновит рассмотрение дела о несогласованных акциях 27 июля

Суд привлек Министерство внутренних дел в качестве третьей стороны. Основным истцом является столичное подразделение ведомства, а ответчиками – организаторы акции, в числе которых Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие оппозиционные активисты. Правоохранители требуют взыскать с них 4 миллиона двести тысяч рублей, которые были затрачены на организацию общественного порядка в ходе несанкционированного митинга. В эту сумму входят расходы на горюче-смазочные материалы, организацию деятельности полиции и выплаты сотрудникам, которые вынуждены были выйти на работу в свои выходные. Ответчики, в свою очередь не считают городское управление внутренних дел ненадлежащим истцом, поскольку территориальные подразделения являются самостоятельными юридическими лицами и должны были подавать в суд от своего имени

Иски о возмещении ущерба в отношении организаторов митингов уже подавали, ресторан, фирма по аренде автомобилей, служба такси и другие организации.