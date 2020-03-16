Ракету-носитель «Протон-М» перепроверят на наличие некачественных комплектующих

Об этом агентству РИА Новости сказали в Центре имени Хруничева. Ракета для запуска миссии «ЭкзоМарс» должна была стартовать к красной планете летом, но запуск отложен на 2 года. Сейчас «Протон-М» проходит дополнительные проверки. По данным газеты «Ведомости», в ракете обнаружили бракованные детали, которые используются для крепления.
2020-03-16T08:32:00+03:00
2020-03-16T08:32:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606398-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...