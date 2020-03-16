Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за 30 лет

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на статистические данные, опубликованные властями КНР. В декабре 2019-го года, когда в стране еще не было большого количества инфицированных коронавирусом, показатель рос на 7%.