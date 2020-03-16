Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за 30 лет

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на статистические данные, опубликованные властями КНР. В декабре 2019-го года, когда в стране еще не было большого количества инфицированных коронавирусом, показатель рос на 7%.
2020-03-16T08:31:00+03:00
2020-03-16T08:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 16 марта 2020
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