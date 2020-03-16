Новая партия радиоактивных отходов прибудет сегодня в Россию

Судно «Михаил Дудин», как ожидается, привезёт из Германии с предприятия в городе Гронау 600 тонн побочных продуктов обогащения урана. Корабль должен прибыть в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Затем так называемые «урановые хвосты» поездом отправят в Новоуральск Свердловской области. Это первая партия в нынешнем году. Ядерные отходы стали завозить в Россию с мая, всего привезли 10 партий, рассказал антиядерный эксперт российского отделения Гринпис Рашид Алимов.

В прошлом году жители Новоуральска и экологи проводили пикеты у здания городской администрации против ввоза опасных веществ. Протестовали и в Петербурге, куда прибывали суда с радиационными отходами. Возможно перерыв связан с этими акциями, из-за них «Росатому» пришлось переносить пункт прибытия из порта Петербурга в Усть-Лугу, полагают экологи. В Россию уже согласно немецким специалистам доставили 6 тысяч тонн или 725 контейнеров с ядерными отходами из Германии, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

По данным Гринпис всего «Росатом» хочет получить 12 тысяч тонн этого сырья из Германии. В компании утверждают, что везут полезное вещество – обеднённый уран. Его собираются позднее использовать на обогатительных предприятиях для более эффективного производства.