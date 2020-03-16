Нефть вновь дешевеет

Одной из причин называют решение финансового регулятора США.

Баррель нефти Brent на торгах в Лондоне минувшей ночью подешевел более чем на 5 процентов, до 32 долларов. После этого произошел небольшой отскок, но котировки все равно ушли «в минус» — сейчас снижение стоимости на сайте лондонской биржи ICE колеблется вокруг отметки в 3 процента.

Падение цены на нефть происходит на фоне спада деловой активности, вызванного пандемией коронавируса. Bloomberg со ссылкой экспертов рынка пишет, что речь идет о самом серьезном падении спроса на нефть за последние десятилетия.

Из-за сокращения авиаперевозок, перевода сотрудников на удаленную работу, а также других факторов потребление нефти сократилось на 3 миллиона баррелей в день. Между тем, ФРС США экстренно снизила ставку по федеральным фондам почти до нуля и объявила, что будет удерживать ее в этом диапазоне, пока ситуация в экономике не начнет улучшаться.

С начала этого года цены на нефть упали уже на 50 процентов.