Растет число стран, где ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Украина, Литва, Черногория, Ливан, Аргентина, а еще Колумбия закрывают границы для иностранцев. Германия запрещает пересечение границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Сербия, Словакия, Эстония и Казахстан вводят чрезвычайное положение. Чехия и Австрия ограничивают передвижение граждан. В Катаре власти, помимо пассажирского авиасообщения, приостанавливают также работу общественного транспорта. В столице Ирака с завтрашнего дня вводится комендантский час.

В США закрывают на время пляжи и школы. Сотрудников нью-йоркской мэрии переводят на удаленный режим работы. Глава города Билл де Блазио предупреждает, что ситуация довольно серьезная.

Ранее стало известно, что два члена ассамблеи штата Нью-Йорк заразились коронавирусом.

Бывший вице-президент США Джо Байден сравнил происходящее вокруг коронавируса с войной. На дебатах претендентов на участие в президентских выборах от демократов политик сказал, что последствия пандемии будут сравнимы с последствиями нападения на США. Во время войны необходимо делать все возможное, чтобы позаботиться о своих людях, добавил Байден. И заметил, что на месте президента США обеспечил бы бесплатный доступ населения ко всем средствам защиты от коронавируса. В свою очередь соперник Байдена сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обвинил администрацию в том, что система здравоохранения страны оказалась не готова к эпидемии.



Коронавирус был диагностирован у актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко. Об этом исполнительница роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» написала в своем инстаграме. По словам Куриленко, сейчас она изолирована дома, уже неделю у нее наблюдаются основные симптомы – температура и слабость.