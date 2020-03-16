В Лас-Вегасе приостанавливают работу казино и отели

О таком решении объявила одна из компаний-участниц игорного бизнеса — MGM Resorts. Власти Лос-Анджелеса и Нью-Йорка объявили о приостановке работы баров, ресторанов и кинотеатров. В трех десятках штатов до апреля закрываются государственные школы. В Штатах, по данным властей, число зараженных превысило 3 тысячи человек, от новой болезни скончался 61.