Первый участник клинических испытаний вакцины от коронавируса в США получит сегодня экспериментальную дозу

По данным АР, всего в программе будут участвовать 45 молодых, здоровых волонтеров. Медики в Гонконге тем временем приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата, который считается потенциально эффективным в борьбе с болезнью. На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется, по словам медиков, от 12 до 18 месяцев.
2020-03-16T07:30:00+03:00
2020-03-16T07:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 16 марта 2020
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