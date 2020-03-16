Первый участник клинических испытаний вакцины от коронавируса в США получит сегодня экспериментальную дозу

По данным АР, всего в программе будут участвовать 45 молодых, здоровых волонтеров. Медики в Гонконге тем временем приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата, который считается потенциально эффективным в борьбе с болезнью. На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется, по словам медиков, от 12 до 18 месяцев.