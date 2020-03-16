С космодрома Плесецк должны запустить сегодня спутник «Глонасс-М»

Первоначально запуск спутника «Глонасс-М» был намечен на конец февраля. Однако дата сдвинута из-за переноса предыдущего старта с космодрома «Плесецк». Был изменен день запуска военного спутника «Меридиан-М», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник «Глонасс-М» и разгонный блок «Фрегат» установят на борту ракеты-носителя «Союз-2.1б». Запускаемый аппарат — это легкая версия ракеты, ее двигатели работают на керосине.

Перед запуском сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями космодрома Плесецк проведут авиаобследование временно опасных территорий. Местами падения отделяющихся элементов могут стать ряд районов региона.

В тоже время организаторы запуска готовят и резервную дату старта – 17 марта.