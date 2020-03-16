Московская Хельсинкская группа потребовала наказать причастных к избиению в полиции Льва Пономарева

Сотрудники внутренних органов отказывались пускать к задержанному адвокатов и членов ОНК, что противоречит всем законным нормам, подчеркнули в Совете МХГ. Руководство МВД должно серьезно отреагировать на ситуацию, сказал «Эху Москвы» сопредседатель организации Валерий Борщев. 78-летнего правозащитника Льва Пономарева задержали в субботу на одиночных пикетах около здания ФСБ. Собравшиеся требовали отмены изменений в Конституцию и выступали против политических репрессий.
2020-03-16T07:03:00+03:00
2020-03-16T07:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:03, 16 марта 2020
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