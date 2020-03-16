Московская Хельсинкская группа потребовала наказать причастных к избиению в полиции Льва Пономарева

Сотрудники внутренних органов отказывались пускать к задержанному адвокатов и членов ОНК, что противоречит всем законным нормам, подчеркнули в Совете МХГ. Руководство МВД должно серьезно отреагировать на ситуацию, сказал «Эху Москвы» сопредседатель организации Валерий Борщев. 78-летнего правозащитника Льва Пономарева задержали в субботу на одиночных пикетах около здания ФСБ. Собравшиеся требовали отмены изменений в Конституцию и выступали против политических репрессий.