Растет число стран, где ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Украина, Литва, Черногория, Ливан, Аргентина, а еще Колумбия закрывают границы для иностранцев. Германия запрещает пересечение границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Сербия, Словакия, Эстония и Казахстан вводят чрезвычайное положение. Чехия и Австрия ограничивают передвижение граждан. В Катаре власти, помимо пассажирского авиасообщения, приостанавливают также работу общественного транспорта. В столице Ирака с завтрашнего дня вводится комендантский час. Власти Чехии также ограничивают передвижение граждан, закрывают магазины, кроме продовольственных, аптек и автозаправок.