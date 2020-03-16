Растет число стран, где ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Украина, Литва, Черногория, Ливан, Аргентина, а еще Колумбия закрывают границы для иностранцев. Германия запрещает пересечение границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Сербия, Словакия, Эстония и Казахстан вводят чрезвычайное положение. Чехия и Австрия ограничивают передвижение граждан. В Катаре власти, помимо пассажирского авиасообщения, приостанавливают также работу общественного транспорта. В столице Ирака с завтрашнего дня вводится комендантский час. Власти Чехии также ограничивают передвижение граждан, закрывают магазины, кроме продовольственных, аптек и автозаправок.
2020-03-16T06:29:00+03:00
2020-03-16T06:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:29, 16 марта 2020
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