Ракету «Протон» для миссии ExoMars перепроверят на брак

Ракету-носитель «Протон-М», предназначенную для запуска российско-европейского аппарата ExoMars к Марсу в 2022 году, перепроверят на наличие некачественных комплектующих, аналогичных тем, что ранее были обнаружены в ракете для запуска спутников связи «Экспресс», сообщил РИА Новости генеральный директор Центра имени Хруничева (производитель «Протонов») Алексей Варочко.



«Ракета-носитель <>, находящаяся на космодроме Байконур для запуска миссии ExoMars, в настоящее время проходит дополнительные проверки качества комплектующих. Вне зависимости от результатов проверки, за счет имеющихся на Байконуре трех ранее доставленных ракет-носителей, предприятие обеспечивает готовность запуска миссии как в 2020 году, так и, с учетом переноса, в 2022 году», — сказал он.



Ранее Роскосмос и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов России) с помощью системы проверки качества обнаружили в ракете «Протон-М», предназначенной для запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», применение бракованных комплектующих.