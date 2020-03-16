Руководство международной федерации хоккея планирует обсудить сегодня подготовку к чемпионату мира

Встреча с представителями спорта Швейцарии, где запланировано первенство, должна пройти сегодня.

Глава ИИХФ Рене Фазель намерен выяснить у министра спорта страны Виолы Амерд как в Швейцарии собираются соблюдать собственные установлении в применении к чемпионату мира. 28 марта правительство страны сократило количество людей, которые могут присутствовать на массовых мероприятиях с тысячи до ста. Был отменен Женевский автосалон, ряд крупных фестивалей и ярмарок. Чемпионат мира пока остается в календаре. Международная федерация хоккея пожертвовала турнирами в низших дивизионах, которые должны были пройти в ЮАР, Люксембурге, Исландии и Хорватии, но главное событие года пытается сохранить. Фазель надеется, что ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и готов ждать до середины апреля, когда ИИХВ, по его словам примет финальное решение.

Заседание Совета Международной федерации хоккея, на котором будет обсуждаться вопрос о подготовке к Чемпионату Мира ожидается завтра.