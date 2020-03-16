Президент Израиля поручит формировать правительство лидеру блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу

Об этом глава государства Реувен Ривлин должен объявить сегодня, сообщали в его канцелярии. Накануне президент встретился с Ганцем и дествующим премьером Беньямином Нетяньяху.

Мандат на формирование правительства не означает гарантированного назначения Бени Ганца на пост премьера, сказал «Эху Москвы», израильский политолог Алекс Векслер. Оба лидера партий должны определить сами, какое место займет в новом кабмине каждый из них, пояснил эксперт. Если Ганц и Нетаньяху договорятся о роли друг друга в новом правительстве, все встанет на свои места, отметил Алекс Векслер.