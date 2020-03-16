Президент Владимир Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне глава города заверил, что столичные власти не скрывают информацию о количестве зараженных. Собянин также призвал горожан не паниковать. По официальным данным, в России сейчас зарегистрированы 63 случая заболевания коронавирусом.
2020-03-16T06:02:00+03:00
2020-03-16T06:04:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:02, 16 марта 2020
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