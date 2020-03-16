Сразу несколько стран с сегодняшнего дня усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Лидеры G7 соберутся на экстренное заседание, которое пройдет по видеосвязи.

Парламент Болгарии единогласно проголосовал за объявление режима чрезвычайного положения, который будет действовать до 13 апреля. Школы, кинотеатры, спортивные залы и клубы в Софии закрыты на неделю. Нарушителям карантина грозит лишение свободы на 1 год. Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса вводится и в Румынии. Это предполагает увеличение полномочий министров внутренних дел и обороны.

Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о введении режима «тревожного положения». Власти королевства «мобилизуют все ресурсы», включая армию, для борьбы с эпидемией. Правительство Австрии распорядилось приостановить торговлю, чтобы сдержать инфекцию. Мера не затронет только продукты питания, аптеки и заправки. Ресторанам, кафе и барам разрешено работать до 15 часов.

В свою очередь лидеры стран «семерки» на экстренном заседании собираются обсудить усилия по разработке вакцин и лечению, а также экономические и финансовые меры.

За последние часы Аргентина и Колумбия объявили о закрытии границ, в Австрии и Чехии ограничивают передвижение граждан, закрывают магазины, кроме продовольственных, аптек и автозаправок.