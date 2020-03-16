Доля просроченной задолженности россиян от общего объема потребительских кредитов снижается уже больше года

Однако это происходит потому, что растет число и общая сумма выданных кредитов, пояснили агентству ТАСС в Национальном бюро кредитных историй. А это означает, что сохраняется риск реального роста просрочки в будущем. Особенно на фоне текущей экономической ситуации, предупреждают эксперты. Ситуацией с высокими темпами роста необеспеченного потребительского кредитования в стране обеспокоены в Центробанке. В последние два года регулятор несколько раз ужесточал требования.
2020-03-16T05:04:00+03:00
2020-03-16T04:43:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606328-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...