Семь человек погибли в результате пожара в Иркутской области

Среди них – четверо детей. Огонь вспыхнул в одной из двух квартир жилого дома в поселке Усть-Уда, рассказали агентству «Интерфакс» в МЧС. По словам местного пожарного инспектора, сама семья считалась неблагополучной, состояла на учете, в начале года с жильцами дома была проведена беседа. Предположительно, в момент возгорания взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.