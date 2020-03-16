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05:04, 16 марта 2020

Семь человек погибли в результате пожара в Иркутской области

Среди них – четверо детей. Огонь вспыхнул в одной из двух квартир жилого дома в поселке Усть-Уда, рассказали агентству «Интерфакс» в МЧС. По словам местного пожарного инспектора, сама семья считалась неблагополучной, состояла на учете, в начале года с жильцами дома была проведена беседа. Предположительно, в момент возгорания взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.



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