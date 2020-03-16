Французский парфюмерный концерн LVMH намерен выпускать дезинфицирующий гель для рук

Для этого три фабрики компании во Франции приостановят выпуск парфюмерной продукции. Концерн рассчитывает в ближайшую неделю выпустить 12 тонн геля бесплатно для французских государственных больниц. Спрос на противовирусные средства защиты, в том числе на гель для рук, во Франции сильно вырос. Власти даже были вынуждены ограничить стоимость таких товаров. Число жертв короновируса в стране достигло 120. Почти 5,5 тысяч заболели.
2020-03-16T05:04:00+03:00
2020-03-16T04:41:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 16 марта 2020
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