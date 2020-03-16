Российское правительство к среде объявит список мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями

Но часть их координационный совет Белого дома во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным намерен утвердить и обнародовать уже сегодня, пишет газета «КоммерсантЪ». По сведениям издания, модель действий будет сходна с выработанной в Москве, в мире она напоминает подход Южной Кореи и Великобритании — но не Евросоюза. Среди вероятных действий — дерегулирование и ограничение проверок бизнеса, налоговые каникулы и отсрочки, стимулирование добровольной самоизоляции через оплату больничных, школьные каникулы и госгарантии системообразующим предприятиям.
2020-03-16T05:04:00+03:00
2020-03-16T04:40:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 16 марта 2020
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