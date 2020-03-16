Президент США Дональд Трамп предложил провести встречу т.н. «ядерной пятерки» в рамках сессии Генассамблеи ООН

Как сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» американский посол в России Джон Салливан, место и время проведения саммита пока окончательно не согласованы. Кроме того, добавил Салливан, сторонам еще предстоит обсудить повестку. Ранее президент России Владимир Путин Российский президент предложил созвать саммит с участием России, США, Китая, Великобритании и Франции. Поскольку, по словам Путина, на этих странах лежит особая ответственность по сохранению цивилизации, они должны стать примером для других государств.