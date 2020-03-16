Почти 300 чиновников задержаны в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции

Это госслужащие, силовики, военные. По словам властей, всем им будут предъявлены обвинения во взяточничестве, растрате и злоупотреблении властью. Речь идет в частности о нарушениях в выполнении государственных контрактов, передает агентство Reuters. Предыдущая крупная антикоррупционная операция прошла в королевстве три года назад, когда влиятельные бизнесмены и чиновники были заперты в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Их обвиняли в краже бюджетных денег. Освобождены были те, кто согласился заплатить десятки миллионов долларов в казну.