Почти 300 чиновников задержаны в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции

Это госслужащие, силовики, военные. По словам властей, всем им будут предъявлены обвинения во взяточничестве, растрате и злоупотреблении властью. Речь идет в частности о нарушениях в выполнении государственных контрактов, передает агентство Reuters. Предыдущая крупная антикоррупционная операция прошла в королевстве три года назад, когда влиятельные бизнесмены и чиновники были заперты в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Их обвиняли в краже бюджетных денег. Освобождены были те, кто согласился заплатить десятки миллионов долларов в казну.
2020-03-16T04:04:00+03:00
2020-03-16T04:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 16 марта 2020
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